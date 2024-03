Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Pfandkistendiebstahl bei einem Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Donnerstagabend trieben Diebe ihr Unwesen in Hasbergen. Die unbekannten Täter entwendeten gegen 23.25 Uhr mehrere Pfandkisten aus dem rückwärtigen Bereich eines Supermarktes in der Tecklenburger Straße. Anschließend flohen die Täter mit einem PKW in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in hoher dreistelliger Summe. Bei dem Täterfahrzeug könnte es sich um einen roten PKW, in Form eines Caddys handeln, welcher ein weißes Logo mit blauen Aufschrift hatte. Die Polizei Georgsmarienhütte bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder den Tätern machen können, sich unter 05401/83160 zu melden.

