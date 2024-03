Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/ Schinkel: Brand eines Jugendzentrums- Die Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen dem Verdacht der Brandstiftung. Donnerstagnachmittag in dem Zeitraum von 17.15 Uhr und 17.45 Uhr geriet die Kunststoffverkleidung einer rückseitigen Hauswand eines Jugendzentrums in der Straße "Heiligenweg" in Brand. Das Feuer wurde durch Mitarbeiter der Einrichtung glücklicherweise frühzeitig erkannt und konnte selbstständig gelöscht werden. Es ist ein Schaden an der Verkleidung entstanden. Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt oder den Tätern geben können, sich unter 0541/327-2115 zu melden.

