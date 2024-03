POL-OS: Ostercappeln: Brand eines Mehrparteienwohnhauses mit Gastwohnungen

Osnabrück (ots) - Der Fahrer eines roten Peugeot 206 zögerte in der Nacht zu Montag nicht lange, als er nach einem Unfall in der Lindenallee zu Fuß von dem Ort des Geschehens flüchtete. Zuvor endete seine Fahrt in einem Gartenzaun. Sein Fahrzeug samt Schlüssel ließ der Unbekannte zurück am Unfallort. Die ...

mehr