Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Unbekannte stellten Blumenkübel auf Fahrbahn- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Die Polizei Bersenbrück ermittelt derzeit wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Unbekannte hatten am Mittwochabend einen Blümenkübel mittig auf die Fahrbahn der Wilhelm-Hardebeck-Straße in Ankum platziert. Infolgedessen überfuhr ein 85- jähriger Audi-Fahrer aus Ankum gegen 22.30 Uhr den Kübel. Durch die Kollision riss die Ölwanne des Fahrzeuges auf. Die Feuerwehr Ankum rückte anschließend aus und reinigte die mit Öl beschmierte Fahrbahn. Die Polizei aus Bersenbrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu verdächtigen Personen geben können. Diese melden sich bitte unter 05439-9690.

