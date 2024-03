POL-OS: Osnabrück: Polizeiinspektion Osnabrück veröffentlicht Jahresstatistik 2023

Osnabrück (ots) - Diebe trieben ihr Unwesen in Osnabrück. Im Zeitraum von Freitagnachmittag (17.00 Uhr) bis Samstagmorgen (04.30 Uhr) drangen die Unbekannten in eine Bäckerei in der Rheiner Landstraße ein und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt. In der Zeit von Montagabend (18.30 Uhr) bis Dienstagmorgen (08.00 Uhr) verschafften sich ...

mehr