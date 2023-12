Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich

Wittmund für Freitag

Samstag, 22./23.12.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Rollerfahrer gestürzt

Am frühen Freitagabend kam es in der Wallstraße in Aurich zu einem Verkehrsunfall, bei dem nach aktuellem Stand niemand verletzt wurde. Ein 29-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw von einem Parkplatz auf die Wallstraße auf und erkannte den dort fahrenden, bevorrechtigten Rollerfahrer zu spät. Somit kam dieser mit seinem Pkw erst auf der Wallstraße zum Stehen. Der 36-jährige Rollerfahrer kam bei dem eingeleiteten Bremsmanöver aufgrund der regennassen Fahrbahn zu Fall. Zum Zusammenstoß beider Fahrzeug kam es nicht.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Bushaltestelle beschädigt

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurde an der Esenser Straße eine Bushaltestelle nahe der Dornumer Straße beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerstörten ein Scheibenelement der Haltestelle in Gänze. Ersten Hinweisen zufolge könnte sich die Tat in den frühen Morgenstunden ereignet haben. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wendet sich bitte unter 04941-6060 an die Polizei in Aurich.

Aurich - Pkw beschädigt

Ein auf dem Parkstreifen der Julianenburger Straße abgestellter Opel Meriva ist umfänglich beschädigt worden. Wer Hinweise geben kann, wie die Beschädigungen am Freitag, in der Zeit von etwa 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr, entstanden sind, wendet sich bitte an die Polizei Aurich, unter 04941-6060.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diebstahl aus Lkw

Am Freitagvormittag hat ein 45-jähriger Lieferant seinen Lkw in der Norddeicher Straße in Norden bei einem Getränkemarkt abgestellt. Während er Waren auslud, entwendete eine bislang unbekannte männliche Person einen schwarzen Rucksack, der sich in dem Lkw befand. Anschließend flüchtete der Täter mit einem silbernen Damenrad. Weitere Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel.: 04931/921-0.

Norden - Fahrzeug beschädigt

Am Freitagmorgen wurde auf einem Parkplatz bei einer Schule in der Schulstraße, zwischen 08:10 Uhr und 08:45 Uhr, ein schwarzer BMW beschädigt. Der entstandene Schaden liegt bei geschätzten 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen, Tel.: 04931/921-0.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Beschädigung einer Außenkamera

Am Freitagabend, gegen 21:40 Uhr, wurde in der Norder Straße in Esens eine, sich an einem Wohnhaus befindliche, Außenkamera durch eine unbekannte Person beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wittmund entgegen. Telefon: 04462-9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell