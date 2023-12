Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und einer Fußgängerin kam es am Donnerstag auf der Pferdemarktkreuzung in Aurich. Der Schulbus mit rund 60 Kindern an Bord fuhr gegen 7.35 Uhr auf der Norderstraße vom ZOB kommend in Richtung Von-Jhering-Straße. Beim Abbiegen nach links übersah der Busfahrer eine Fußgängerin, die bei Grün die Straße in Richtung Esenser Straße überquerte, und stieß mit ihr zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Schülerinnen und Schüler in dem Bus blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Das Busunternehmen kümmerte sich um den Weitertransport. Der Verkehr staute sich während der Unfallaufnahme, die bis etwa 8 Uhr andauerte.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der Popenser Straße in Aurich ereignet hat. Um 7.23 Uhr fuhr ein derzeit unbekannter Autofahrer vom Parkplatz eines dortigen Lebensmittelmarkts und wollte auf die Popenser Straße fahren. Hierbei stieß er mit der Fahrerin eines schwarzen Renault Kadjar zusammen, die in Richtung Schoolpad unterwegs war. Der Unfallverursacher soll mit seinem hellen Pkw zügig von der Örtlichkeit geflüchtet sein, über die Kreuzung der Leerer Landstraße in die Kreuzstraße. Die Ampel soll für ihn bereits Rot gezeigt haben. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Personen in drei Fahrzeugen, die zu diesem Zeitpunkt an der Ampel gestanden haben sollen, sich unter 04941 606215 zu melden.

Eine Autofahrerin ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Wiesmoor verletzt worden. Gegen 7.20 Uhr fuhr ein 63-Jähriger mit einem Seat auf der Hauptstraße und übersah beim Linksabbiegen eine 23-jährige Dacia-Fahrerin. Es kam zum Unfall. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Drei Verletzte hat es am Mittwoch bei einem Unfall in Großefehn gegeben. Auf der Straße Im Unterende Nord fuhr gegen 7.15 Uhr ein 38-jähriger Skoda-Fahrer und wollte nach rechts in die Auricher Landstraße einbiegen. Er missachtete jedoch die Vorfahrt einer von links kommenden 56-jährigen VW-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 56-Jährige, ihr 16-jähriger Beifahrer und auch der Skoda-Fahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

