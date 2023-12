POL-AUR: Großefehn - Heckscheibe zerstört

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Ihlow - Unfallflucht Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Ihlow. Am Dienstag gegen 10 Uhr fuhr der Fahrer eines VW Golfs auf der Holzlooger Straße in Fahrtrichtung Auricher Straße, als ihm ein SUV mit Anhänger entgegenkam. In der Kurve in Höhe Heuweg touchierte das Gespann den VW Golf und verursachte einen Fremdschaden in vierstelliger Höhe. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung zu ...

mehr