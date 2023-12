Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Sandhorst - Einbruch in Werkstatt

Unbekannte sind vergangene Woche in eine Werkstatt in Aurich-Sandhorst eingebrochen. Am Donnerstagmorgen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einer Autowerkstatt an der Esenser Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Tatzeit ist zwischen 1.30 Uhr und 4.30 Uhr. Möglicherweise haben Zeugen in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Südbrookmerland - Fahrzeug beschädigt

Ein Fahrzeug wurde am Dienstag im Graugansweg in Südbrookmerland beschädigt. Zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr zerstörten Unbekannte die Heckklappe eines Mopedautos. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Einbruch in Geschäft

In einem Geschäft im Neuen Weg in Norden kam es in der Nacht zu Dienstag zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Laden für Nähbedarf und entwendeten aus dem Geschäft Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Dornum - Fahrrad gestohlen

Unbekannte haben in Dornum ein Fahrrad gestohlen. Die Täter entwendeten das schwarze Rad der Marke Radon am Samstagabend von einem Grundstück in der Alte-Post-Straße. Die Tatzeit ist zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter 04933 992750 entgegen.

