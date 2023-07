Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Leistungserschleicherin versucht Bundespolizisten zu schlagen

Magdeburg (ots)

Am Dienstag den 18. Juli 2023 gegen 00:30 Uhr erhielt die Bundespolizei fernmündlich durch die Notfallleitstelle der Bahn die Meldung, dass sich in einem Regionalexpress von Güsen nach Magdeburg eine Person ohne erforderlichen Fahrschein befindet. Die eingesetzte Streife begab sich auf Bahnsteig 8 des Hauptbahnhofes Magdeburg, um sich der Sache anzunehmen. Der Aufforderung den Zug zu verlassen, kam die 50-Jährige nach. Bei der Auskunftserhebung ihres Namens blieb die Dame gegenüber den Beamten stumm. Aufgrund der begangenen Straftat wurde sie mit zur Dienststelle genommen, um ihre Identität zu klären. In den Diensträumen wurde über einen Fingerabdruckscanner die Identität zweifelsfrei geklärt und festgestellt, dass die 50-jährige Deutsche schon mehrfach wegen des Fahrens ohne Fahrschein aufgefallen ist. Noch während der Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen schrie die bisher stumme Polizeipflichtige die Beamten an und beschimpfte diese mit bösartigen Unterstellungen. Weiterhin versuchte sie einen der eingesetzten Beamten ins Gesicht zu schlagen. Nur durch schnelles Agieren, konnte dieser Angriff abgewehrt werden. Ein weiterer Beamter wurde mit dem beschuhten Fuß durch einen Tritt der Frau am Bein getroffen. Glücklicherweise wurde keiner der Bundespolizisten bei den Maßnahmen verletzt. Der Tatverdächtigen drohen Strafanzeigen wegen versuchter Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

