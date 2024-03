Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrüche in Apotheke und Bäckerei- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Diebe trieben ihr Unwesen in Osnabrück.

Im Zeitraum von Freitagnachmittag (17.00 Uhr) bis Samstagmorgen (04.30 Uhr) drangen die Unbekannten in eine Bäckerei in der Rheiner Landstraße ein und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt.

In der Zeit von Montagabend (18.30 Uhr) bis Dienstagmorgen (08.00 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Apotheke in der Iburger Straße. Sie durchsuchten auch hier die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Kosmetikartikel. Schließlich flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, sich unter 0541/327-2215 oder 0541/327-2115 zu melden.

