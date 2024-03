Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln/Venne: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L79

Ostercappeln (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der Vördener Straße (L79) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 83-jährige Frau tödlich verletzt wurde. Gegen 9.30 Uhr kollidierten an der Ecke zum Lutterdamm ein Oldtimer und ein Van miteinander, nachdem der 84-jährige Fahrer des bauälteren Mercedes die Vorfahrt des Van-Fahrers missachtet hatte. Dieser war inklusive eines Anhängers auf der Landesstraße in südliche Richtung unterwegs und konnte einen seitlichen Zusammenstoß mit dem vom Lutterdamm kommenden Oldtimer nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Oldtimer auf ein nahegelegenes Feld geschleudert und kam auf der Seite zum Liegen. Die beiden Senioren wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von herbeielenden Ersthelfern befreit werden. Aufgrund der erheblichen Verletzungen der 83-jährigen Beifahrerin leiteten die Ersthelfer unverzüglich eine Reanimation ein. Leider kam für die Frau aus Ostercappeln jede Hilfe zu spät, sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen und starb. Der 84-jährige Fahrer wurde mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Van-Fahrer erlitt keine Verletzungen, sein Fahrzeug kam im Seitengraben zu Stillstand. Durch den Aufprall riss der Anhänger von dem Van ab und kam ebenfalls zum Stehen. Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der polizeilichen Aufnahme für mehrere Stunden bis etwa. 13.30 Uhr gesperrt. Hierdurch kam es zu einem Rückstau. An der Unfallstelle landete zwischenzeitig auch ein Rettungshubschrauber. Die Unfallfahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen.

