Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen/Versmold: Roller flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr wollte eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der Versmolder Straße einen Motorroller, welcher mit zwei Personen besetzt war, einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nachdem die Anhalteabsicht der Polizisten über die Signalanlage und Außenlausprechern bekannt gegeben wurde, beschleunigte das Kraftrad und ergriff die Flucht. Auf dieser wurden Geschwindigkeiten von bis zu 75 kmh erreicht. Der Flüchtende provozierte erfolglos einige Unfälle mit dem Streifenwagen, indem er ihn nicht überholen ließ bzw. versuchte ihn abzudrängen. Zudem missachtete er im Stadtgebiet Versmold eine rote Ampel auf dem Weg in den Ortskern. Im Bereich der Kreuzung Ravensberger Straße / Berliner Straße verloren die Beamten das Fahrzeug aus den Augen. Das Kleinkraftrad wurde anschließend im Rahmen der Fahndung aufgefunden. Es war weder zugelassen noch versichert. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Es handelt sich bei dem Roller um ein gelbes "Aerox"-Modell des Herstellers Yamaha, welches widerrechtlich mit dem Versicherungskennzeichen 202WJO geführt wurde. Es verfügt über diverse technische Veränderungen, wie einen sogenannten Downhilllenker, eine Zubehörabgasanlage, Zubehörspiegel und eine sogenannte Blackbox. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Sachverhalt, dem Fahrzeug oder den Personen machen können. Hinweise werden durch den Zentralen Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück unter 0541 / 327-2515 entgegengenommen.

