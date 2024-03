Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen-Vörden/BAB 1: Auffahrunfall auf der A1 - 6 Beteiligte, 2 PKW in Vollbrand, eine verletzte Person

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der A1 kurz hinter der Abfahrt Neuenkirchen-Vörden in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen. Zwei PKW standen daraufhin in Vollbrand. Eine Person wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. Gegen 16:20 Uhr musste eine 52-jährige Mercedesfahrerin aus Bochum verkehrsbedingt auf dem Überholfahrstreifen abbremsen, woraufhin der nachfolgende 44-jährige Fahrzeugführer aus Wismar mit seinem BMW auffuhr. Eine 28-jährige Duisburgerin hinter ihm bremste ihren Ford rechtzeitig, der ihr folgende Verkehrsteilnehmer (28 J.) aus Dinklage fuhr ihr jedoch mit einem Ford Transit auf. In der Folge bremsten auch ein 36-jähriger VW-Fahrer aus dem Kreis Ammerland und eine hinter ihm fahrende Fordfahrerin aus dem Kreis Vechta (33 J.) nicht rechtzeitig und kollidierten mit den Fahrzeugen vor ihnen. Der BMW und der PKW der Duisburgerin fingen Feuer und brannten aus. Die Duisburgerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Zu weiteren Verletzten kam es nicht. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf eine hohe fünfstellige Summe geschätzt. Die Autobahn war für die Unfallaufnahme in dem Bereich bis etwa 19:45 Uhr gesperrt.

