POL-OS: Bramsche: Zwei Fahrverbote bei Geschwindigkeitsmessungen auf der B218

Am Donnerstagabend führten Bramscher Polizisten zwischen 21:15 Uhr bis 22:15 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der Bramscher Allee durch. Den erschreckenden Rekord erreichte dabei ein 21-jähriger Audifahrer. Der junge Mann aus Bramsche wurde in der 70er Zone mit 162 km/h gemessen. Kurze Zeit später hielten die Beamten einen weiteren 21-jährigen Bramscher an, welcher mit 121 km/h unterwegs war. Gegen beide Männer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem dürfen sich Beide auf Fahrverbote gefasst machen.

