Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Belm: 15-jähriger Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Osnabrück (ots)

Dienstagnacht gegen 1:30 Uhr sollte in der Straße "Im Riedenbach" in Osnabrück ein Autofahrer durch die Polizei kontrolliert werden, nachdem er beim Abbiegen den Blinker nicht gesetzt hatte. Der BMW-Fahrer verringerte seine Geschwindigkeit jedoch nach Zeigen des Anhaltesignals nicht, sondern beschleunigte seinen PKW. Es begann eine Flucht quer durch die Stadt. Der Fahrer missachtete auf seiner Fahrt über die Iburger Straße an diversen Kreuzungen das Rotlicht. Mit 170 km/h raste er durch die Fußgängerzone der Johannisstraße, bevor es am Neumarkt beinah zum Unglück mit einem anderen Verkehrsteilnehmer kam, der über eine Bushaltestelle ausweichen musste. Über lange Strecken fuhr das Fahrzeug im Gegenverkehr mit gleichbleibend hohem Tempo. Die Fahrt führte ungeachtet weiterer roter Ampeln mit ca. 200 km/h über den Berliner Platz und die Bremer Straße. Um Unbeteiligte und den BMW-Fahrer nicht weiter zu gefährden, verringerten die Beamten ihre Geschwindigkeit. Mit etwas Abstand konnten sie beobachten, wie der PKW in Höhe des Ortseingangs Belm von der Fahrbahn abkam, ins Schlingern geriet und letztendlich auf dem Gehweg mit einer Straßenlaterne verunfallte. Der junge Mann setzte die Flucht zu Fuß fort. Wenig später wurde er schließlich von den Polizisten gestellt und festgenommen. Die Überprüfung der Person ergab, dass es sich bei dem Fahrer um einen 15-jährigen Osnabrücker handelte. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall verletzt. Auf ihn kommen nun diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen zu. Die Polizei Osnabrück bittet Verkehrsteilnehmer, die Dienstagnacht zwischen 1:30 Uhr und 1:45 Uhr durch das Verhalten des BMW-Fahrers auf dem Weg von der Iburger Straße, über die Johannisstraße, Neumarkt, Berliner Platz, Alte Poststraße, Bohmter Straße und Bremer Straße bis zum Ortseingang Belm gefährdet oder beeinträchtigt wurden, sich unter 0541 / 327- 2533 oder - 2515 zu melden.

