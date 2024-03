Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Polizei sucht Cabriofahrer nach Unfall im Heeker Weg - Mann könnte wichtiger Zeugen sein

Osnabrück (ots)

An der Ecke Heeker Weg / Am Linnerkamp kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mofa-Fahrer und einer Radfahrerin. Gegen 10.10 Uhr stießen die beiden Zweiräder zusammen. Möglicherweise war der 17-jährige Mofa-Fahrer zuvor in den Gegenverkehr geraten. Durch die Kollision wurde die 65-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau wenig später in ein Krankenhaus.

Zur Aufklärung des Unfallhergangs suchen die Beamten nun nach einem bestimmten Zeugen, der möglicherweise wichtige Angaben machen kann. Der ca. 50-60 Jahre alte Mann wurde durch andere Ersthelfer in einem roten Cabriolet mit schwarzem Verdeck in unmittelbarer Nähe zu der Unfallstelle angetroffen. Der mutmaßliche Zeuge trug lichtes, weißes Haar. Noch vor dem Eintreffen der Polizei fuhr der Mann mit seinem Wagen in unbekannte Richtung davon und konnte nicht mehr befragt werden.

Der Cabriofahrer wird nun gebeten, sich unter 05439/9690 mit der Polizei aus Bersenbrück in Verbindung zu setzen.

