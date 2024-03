Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Tageswohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Nach einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Schulstraße sucht die Polizei Zeugen. Die Tat ereignete sich Montagnachmittag zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr nahe des Schulzentrums. Die Täter gelangten durch einen Carportschuppen, auf die Terrasse und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Hier wurden alle Räume durchwühlt. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/83160 entgegen.

