POL-OS: Quakenbrück: Unbekannte brechen vier PKW auf - Polizei sucht Zeugen

Quakenbrück (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen Unbekannte in Zeit von 19:45 Uhr bis 06:30 Uhr die Scheiben von insgesamt vier Fahrzeugen ein, welche in der "Großen Kirchstraße", der "Ostlandstraße", im "Pastoratsweg" und "An der St. Sylvesterkirche" parkten. Die Täter nutzten zum Zerstören der Fensterscheiben Pflastersteine und Gullidecke und entwendeten aus drei der vier Fahrzeuge diverse Gegenstände. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

