Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Brand einer Firmenhalle - Keine verletzten Personen, Schaden in Millionenhöhe

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend ist es in der Bertha-Benz-Straße zu einem Brand in der Halle einer Fernwärmefirma gekommen. Gegen 17:50 Uhr nahm ein 43-jährige Mitarbeiter der ansässigen Firma Arbeiten an einem Boot vor, als dieses aus unbekannten Gründen Feuer fing. Der Brand griff auf die Firmenhalle und einen benachbarten Rohbau über. Der Mitarbeiter alarmierte die Feuerwehr, die in der Folge mit über 100 Kräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Alfhausen, Rieste, Ankum, Bersenbrück und Nortrup im Einsatz war und bis in die Nacht den Brand ablöschte. In der tatbetroffenen Halle befanden sich drei Blockheizelemente, durch die ca. 300 Haushalte, eine Grundschule und ein Altenheim beheizt werden. Eine Notversorgung konnte durch die Betreiber der Fernwärmefirma unmittelbar sichergestellt werden. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Der Schaden wird auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

