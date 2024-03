Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei stoppt Raserinnen nach Straßenrennen

Osnabrück (ots)

Gegen Mitternacht kontrollierten zwei Polizeibeamte in der Nacht zu Samstag die 20-jährige Fahrerin eines Opels sowie eine 19-jährige VW-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Springmannskamp. Anlass dafür war ein zuvor festgestelltes Kraftfahrzeugrennen zwischen den beiden Frauen. Diese fuhren dabei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vom Hasetorwall nach rechts in die Stüvestraße in Richtung Pagenstecherstraße. Die jungen Frauen fuhren dabei parallel voneinander auf den beiden Fahrspuren in Richtung stadtauswärts und erreichten dabei Spitzengeschwindigkeiten von vorwerfbaren 96 km/h und 92 km/h innerorts. An der roten Ampel an der Kreuzung Pagenstecherstraße/An der Bornau konnten die beiden Raserinnen schließlich durch die Polizisten im zivilen Messfahrzeug gestoppt werden. Eine Staatsanwältin ordnete daraufhin die Beschlagnahme der Führerscheine an, sodass beiden Frauen die Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen die 19-jährige Osnabrückerin und die 20-jährige Hagenerin wird nun wegen des Verdachts der Teilnahme an einem unerlaubten Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

