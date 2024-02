Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dörnberg. Unter Alkohol- und Drogeneinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Dörnberg (ots)

Am Sonntag, den 18.02.2024, meldete ein Taxifahrer gegen 02:15 Uhr einen verunfallten Pkw auf der Bundesstraße 417 zwischen Laurenburg und Kalkofen. Die eingesetzten Beamten konnten am Fahrzeug keine Personen mehr feststellen. Da das Fahrzeug bereits polizeilich bekannt war, konnte die vermeintliche Fahrerin, eine 35-Jährige aus der Verbandsgemeinde Diez, an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Sie stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln und räumte ein, dass sie den Pkw gefahren habe. In ihrer Wohnung konnte noch eine geringe Menge Drogen aufgefunden werden. Ihr wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell