POL-PDMT: Hundsangen, Bundesstr. 8 - Trunkenheitsfahrt und weitere Delikte

57648 Unnau OT Stangenrod (ots) - Am Donnerstag, den 15.02.2024 ist es in den Abendstunden durch bislang unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung an einer in der Ortsmitte in Stangenrod aufgestellten Schaukelbank gekommen. Durch das Durchtrennen eines der Halteseile ist die Schaukelbank zu Boden gefallen und konnte daher nicht mehr genutzt werden. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hachenburg in ...

mehr