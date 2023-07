Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbrecher in Gaststätte, Geld aus Automat gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendet ein bisher unbekannter Täter Münzgeld aus einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Bad Wildungen.

Der Täter schlug mit einem Stein eine Scheibe ein und konnte so in einen Raum der Gaststätte gelangen. Hier öffnete er gewaltsam einen Spielautomaten und entwendete das darin befindliche Bargeld in Höhe von etwa 200 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell