FW Grevenbroich: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall in Grevenbroich

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) - Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr an der Aluminiumstraße in Grevenbroich drei Fahrzeuge kollidiert. Von den sieben Beteiligten Personen wurden fünf Personen leichtverletzt in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Kreisleitstelle in Neuss erhielt zunächst nur über das E-Call-System des ersten Unfallfahrzeugs Kenntnis von dem Zusammenstoß in Höhe der Bahnüberführung in der Nähe des Industriegebiets-Ost. Da im Fahrzeug selber niemand antwortete, alarmierte die Leitstelle gleich mehrere Einheiten der Feuerwehr. Ein weiterer Anrufer meldete sich allerdings kurze Zeit später über den Notruf 112 in der Leitstelle und konnte nähere Angaben zum Unfall machen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Unfallbeteiligten die PKW verlassen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, nahm ausgelaufene Betriebsmittel auf und stellte den Brandschutz sicher. Außerdem klemmten die Einsatzkräfte die Batterien ab. Der Rettungsdienst transportierte fünf Personen in Krankenhäuser. Ein Hund, der sich ebenfalls in einem der Fahrzeuge befand, wurde durch einen der unverletzten Unfallbeteiligten in Obhut genommen.

Im Einsatz waren rund 20 Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache und der ehrenamtlichen Einheit aus Wevelinghoven. Die Einheit Stadtmitte besetzte die Hauptwache an der St.-Florian-Straße. Gegen 17:30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

