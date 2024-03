Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Georgsmarienhütte: Nächtliche Geisterfahrt auf der A33 endet glimpflich

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag endete eine Geisterfahrt auf der Autobahn 33 mit einem Verkehrsunfall. Es entsteht lediglich ein Sachschaden. Gegen 00:50 Uhr war auf der Fahrbahn Richtung Diepholz ein 53-jähriger Belmer mit seinem Citroen in Richtung Bielefeld unterwegs. Dieser war vermutlich schon in Belm verkehrt herum aufgefahren, bevor er im einspurigen Bereich der Baustelle in Höhe der AS Haderberg einem Sattelzug auswich und dabei leicht mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Dabei entstand lediglich ein leichter Schaden an der Leitplanke. Der Falschfahrer wies bei der Unfallaufnahme einen Alkoholwert von über 0,9 Promille auf. Die A33 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 20 Minuten gesperrt.

