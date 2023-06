Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Unerlaubt Eingereiste fußläufig in Scheibenberg fest- gestellt

Scheibenberg (ots)

Am 31.05.2023 um 09:10 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Chemnitz vier syrische Staatsangehörige fest. Sie waren fußläufig am Ortsausgang Scheibenberg in Richtung Schlettau unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle konnte sich lediglich eine syrische Person mit einem gültigen deutschen Aufenthaltstitel ausweisen. Die anderen drei syrischen Staatsangehörigen, eine Familie,Vater (35), Mutter (34) und Tochter (4), konnten keine aufenthaltslegimitierenden Dokumente vorweisen.

Aufgrund des Verdachts der Einschleusung und der unerlaubten Einreise wurden alle Personen zum Bundespolizeirevier Schmalzgrube verbracht. Im Zuge der geführten Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Schleuser um den Bruder des Familienvaters handelt. Die Familie äußerte ein Schutzersuchen und wurde an die Erstaufnahmeeinrichtung Chemnitz weitergeleitet. Der Bruder wurde im Anschluss an die polizeiliche Bearbeitung auf freien Fuß gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Bundespolizeiinspektion Chemnitz geführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell