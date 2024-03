Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Flüchtiger Rollerfahrer gefährdet mehrere Personen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr wollte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen Motorroller in der Bahnhofstraße kontrollieren, der eine ältere Passantin an einem Zebrastreifen nicht hatte passieren lassen. Als dem Fahrzeugführer über Lautsprecher die Kontrolle verkündet wurde, ergriff er die Flucht. Diese führte ihn über die Feldstraße, Bachstraße, Ulmenallee, auf den Zentralparkplatz, entgegengesetzt der Einbahnstraße weiter über die Gartenstraße, Salinenstraße, über den Gehweg am alten Gradierwerk zur Straße Am Kurpark / Frankfurter Straße, anschließend falsch herum durch den Kreisel in die Hannoversche Straße. Im Bereich des Parkplatzes des Schwimmbads verloren die Beamten den Flüchtigen schließlich aus den Augen. Auf seiner Flucht wurden diverse Verkehrsteilnehmer gefährdet und behindert, u.a. eine Fußgängerin mit Kleinkindern, die ausweichen mussten, und verschiedene entgegenkommenden Fahrzeugführer, die bremsen und Platz machen mussten. Es handelte sich bei dem Roller um ein schwarzes Leichtkraftrad des Herstellers Yamaha, der mit dem Kennzeichen OS-PN62 geführt wurde. Der Fahrer trug eine schwarze Lederjacke mit rotem Emblem auf dem Rücken, schwarze Sneaker und einen Helm mit einem auffälligen silberglänzenden Visier. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Sachverhalt oder dem Fahrzeugführer machen können oder selbst gefährdet worden sind. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Dissen unter 05421/93128-59 oder 05421/93128-0.

