LPI-J: Zeuge beobachtet Unfallflucht

Jena (ots) - Als die Polizei am Freitagabend einen 40-Jährigen mit einem offenen Haftbefehl in einer Gartenanlage in der Straße Am Jenzig aufsuchte, machten die eingesetzten Beamten eine überraschende Entdeckung: In der Gartenhütte fanden sie neben dem Gesuchten, zehn, teils auseinandergenommene, Fahrräder sowie diverse zugehörige Bauteile. Den Angaben des 40-jährigen Mannes zufolge, soll ein Bekannter die ...

mehr