POL-NE: Verkehrsunfall fordert mehrere Verletzte

Neuss, Kaarst (ots) - Am Montagmorgen (15.05.) versuchte ein Unbekannter in einem Lebensmitteldiscounter in Neuss an der Oberstraße, gegen 08:10 Uhr, ein Portemonnaie zu entwenden. Eine Mitarbeiterin konnte über eine Videoüberwachung beobachten wie ein circa 20 bis 35 Jahre alter Mann in die Jackentasche einer 86-jährigen Neusserin griff. Die Seniorin wurde daraufhin von der Mitarbeiterin angesprochen und über das Geschehen informiert. Glücklicherweise konnte der ...

mehr