Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Augen auf und Tasche zu!

Neuss, Kaarst (ots)

Am Montagmorgen (15.05.) versuchte ein Unbekannter in einem Lebensmitteldiscounter in Neuss an der Oberstraße, gegen 08:10 Uhr, ein Portemonnaie zu entwenden. Eine Mitarbeiterin konnte über eine Videoüberwachung beobachten wie ein circa 20 bis 35 Jahre alter Mann in die Jackentasche einer 86-jährigen Neusserin griff. Die Seniorin wurde daraufhin von der Mitarbeiterin angesprochen und über das Geschehen informiert. Glücklicherweise konnte der Unbekannte nichts entwenden. Der Mann soll schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart getragen haben. Er trug eine zweifarbige Jacke (grau / schwarz) und eine schwarze Jeans sowie Sneaker in schwarz.

In Kaarst kam es ebenfalls zu einem Taschendiebstahl. Ein 79-jähriger Mann wurde von einem Zeug angesprochen, ob er seine Geldbörse noch hätte. Daraufhin bemerkte der Kaarster das Fehlen des Portemonnaies. Gemeinsam mit dem Zeugen hielten sie nach dem Tatverdächtigen Ausschau - leider ohne Erfolg.

Die Kriminalkommissariate 21 und 23 haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der 02131 300-0 beim ermittelnden Kriminalkommissariat zu melden.

Taschendiebe sind überall am Werk, wo Menschen abgelenkt sind: etwa in Supermärkten, Geschäften oder dem ÖPNV. Sie nutzen jede Gelegenheit und greifen zu - in die Handtasche, den Einkaufskorb oder Rucksack. Bei einem Taschendiebstahl verliert man nicht nur das entwendete Bargeld. Weitere Infos und wie man sich bei einem Diebstahl verhält, finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/was-kostet-ein-diebstahl-der-eigenen-geldboerse

