POL-OS: Osnabrück: Unbekannte entwendeten Radlader - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Am Sonntagabend, gegen 20:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter in eine Lotto-Annahmestelle und Postfiliale in der Straße Am Wulfter Turm. Die Einbrecher hebelten eine Außentür auf, um in das Objekt zu gelangen. Dort entwendeten sie insbesondere Tabakwaren. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-2115 ...

