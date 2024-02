POL-PDLD: Leinsweiler - Haustür beschädigt

Walsheim (ots) - Bisher unbekannte Täter brachen am gestrigen Tag in ein Einfamilienhaus in der Straße In den Hochstücken in Walsheim ein und entwendeten mehrere Schmuckgegenstände. In dem Zeitraum zwischen 15:30 Uhr bis 22:00 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt in das Anwesen und durchwühlten diverse Zimmer. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren ...

