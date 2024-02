Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Walsheim - Wohnungseinbruch

Walsheim (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen am gestrigen Tag in ein Einfamilienhaus in der Straße In den Hochstücken in Walsheim ein und entwendeten mehrere Schmuckgegenstände. In dem Zeitraum zwischen 15:30 Uhr bis 22:00 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt in das Anwesen und durchwühlten diverse Zimmer. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell