POL-PDLD: Landau in der Pfalz - Verkehrskontrolle mit mehreren Anzeigen

Herxheim bei Landau (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro verursachten bisher unbekannte Täter in einer öffentlich zugänglichen Toilette an der Festhalle in der Bonifatiusstraße in Herxheim. Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen ...

mehr