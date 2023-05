Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei sucht Eigentümerin eines gestohlenen Handys

Hamm (ots)

Am 10. Dezember 2022 gegen 19:20 Uhr entwendete ein 27-jähriger Deutscher in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof Hamm ein Handy, welches eine bislang unbekannte weibliche Person offensichtlich an einer Fotostation im Drogeriemarkt vergessen hatte. Bei dem gestohlenen Handy handelt es sich um ein Smartphone der Marke Apple in den Farben weiß/rosa. Trotz intensiver Ermittlungen ist die Identität der Geschädigten weiterhin unbekannt. Aus diesem Grund bittet die Bundespolizei die etwa 20-jährige Geschädigte, sich bei der Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter 0251/97437-0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell