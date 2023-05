Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Handy unter Pfefferspray-Einsatz entwendet - Bundespolizei stellt flüchtigen Tatverdächtigen einige Stunden später

Essen (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (4. Mai) sollen zwei Jugendliche einem Reisenden das Mobiltelefon nach mehreren Schlägen, Tritten und versprühtem Pfefferspray am Dortmunder Hauptbahnhof entwendet haben. Bundespolizisten nahmen zunächst einen der Tatverdächtigen fest, konnten jedoch aufgrund von Bildmaterial auch den zuvor geflohenen jungen Mann später stellen.

Gegen 19:30 Uhr machten Reisende eine Streife der Bundespolizei auf eine Schlägerei im Personentunnel des Hauptbahnhofs Dortmund aufmerksam. Dabei konnte ein 17-Jähriger gestellt werden. Der marokkanische Jugendliche wurde unverzüglich gefesselt.

Der 17-Jährige und ein Unbekannter sollen am Treppenabgang zu dem Bahnsteig 26/31 dem Geschädigten das Smartphone entwendet haben. Der Betroffene habe dies bemerkt und versucht sein Mobiltelefon zurückzuerlangen. Daraus sei eine körperliche Auseinandersetzung entstanden. Der Unbekannte habe in Folge dessen Pfefferspray im Personentunnel versprüht und konnte so mit dem gestohlenen Handy in Richtung Stadtgebiet fliehen.

Durch den Einsatz des Pfeffersprays wurden zwei Bahnmitarbeiter verletzt, welche den Streit schlichten wollten. Diese klagten über Hals- und Augenschmerzen. Angeforderte Rettungskräfte spülten den Verletzten (35, 39) die Augen aus und versorgten diese medizinisch. Zur weiteren Behandlung wurden die Angestellten in eine Augenklinik gebracht.

Der Geschädigte, sowie seine Begleiterin verließen den Bahnhof ohne dass die Identität durch Bundespolizisten festgestellt werden konnte. Wenig später meldete sich der 17-Jährige bei der Polizei Dortmund. Dieser gab an, dass aus seiner Bauchtasche Bargeld in Höhe von 100 Euro, sowie sein Smartphone entwendet worden seien. Während der Auseinandersetzung habe er das Geld zurückerlangen können, seine Freundin und der Deutsche seinen jedoch mehrfach getreten und geschlagen, sowie mit dem Pfefferspray besprüht worden.

Die Beamten kontaktierten die gesetzliche Vertreterin des Tatverdächtigen, welche ihm wenig später in der Bundespolizeiwache abholte. Die Bundespolizisten sicherten die Videoaufnahmen der Überwachungskameras und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung ein.

Gegen 1:20 Uhr am heutigen Tage erkannten Bundespolizisten den unbekannten (zweiten) Tatverdächtigen im Hauptbahnhof wieder und nahmen den 14-jährigen Marokkaner vorläufig fest.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell