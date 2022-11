POL-E: Essen: Falsche Wasserwerker stehlen Bargeld - Zeugenaufruf

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am Nachmittag des 8. September diesen Jahres raubte ein Unbekannter im Hauptbahnhof einer 59-Jährigen die Armbanduhr. Die Frau lief gegen 16:20 Uhr die Treppe zum Bahnsteig 8/9/10 hoch, als ihr in der Mitte des Treppenaufgangs der unbekannte Tatverdächtige entgegenkam. Zunächst lief er an der 59-Jährigen vorbei, drehte am Ende der Treppe um und riss der Geschädigten dann gewaltsam ...

