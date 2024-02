Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau in der Pfalz - Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet

Landau in der Pfalz (ots)

Gegen 21:30 Uhr kam es am gestrigen Abend im südwestlichen Stadtgebiet in Landau zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Roller. In der Zweibrücker Straße in Landau sollte ein Roller, der mit zwei Personen besetzt war, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Grund der angestrebten Kontrolle war, dass der Sozius ohne Sicherheitshelm mitfuhr. Nach Erblicken des Streifenwagens flüchtete der Roller in den angrenzenden Goethepark. Am Parkausgang musste die Verfolgung abgebrochen werden. Über das abgelesene Kennzeichen des Rollers konnte der Fahrer im Nachhinein doch noch ermittelt und angetroffen werden. Ein möglicher Grund der Flucht könnte sein, dass der 16-Jährige nicht über die notwendige Bescheinigung zum Führen des Rollers verfügte.

Verkehrsteilnehmer, die durch den 16-Jährigen Rollerfahrer gefährdet oder anderweitig beeinträchtigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell