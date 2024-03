Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/A33: Mercedes-Fahrer mit 75km/h zu schnell auf der Autobahn

Osnabrück (ots)

Ein 39-jähriger Lengericher hatte es am Dienstagmittag offenbar eilig, als er die BAB 33 in Höhe Osnabrück bei erlaubten 100km/h mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit befuhr. Eine zivile Funkstreifenbesatzung wurde auf den Temposünder aufmerksam und führte eine Messung durch. Im Ergebnis warfen die Beamten dem Autofahrer eine Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit von 75 km/h vor. Nun drohen dem Fahrer neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg.

