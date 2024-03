Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/Schledehausen: Unfallflüchtige stürzen mit Auto in Bach

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 06.29 Uhr kam es auf der Straße Weldeweg im Ortsteil Schledehausen zu einer Verkehrsunfallflucht mit anschließender Suchaktion der Polizei.

Ein bislang unbekannter Ford-Fahrer befuhr die oben genannte Straße und verlor in Höhe der Brücke über dem Bach "Wierau" die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW stürzte samt Insassen in das Gewässer. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ein Zeuge konnte mehrere jugendliche Personen flüchten sehen und wählte den Notruf. Auf Grund der Auffindesituation konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Ford-Fahrer und die weiteren Insassen bei dem Unfall nicht erheblich verletzt hatten und sich nun in hilfloser Lage befinden. Daher wurde eine größere Suchaktion eingeleitet. Mit starkem Kräfteansatz konnten alle fünf Fahrzeuginsassen im Nahbereich angetroffen werden. Die fünf noch minderjährigen Personen (2x weiblich, 15J.,15J.) und 3x männlich, 17J., 17J., 15J.) wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht und dort behandelt. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind alle Insassen lediglich leicht verletzt. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Jugendlichen unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Es wurden Blutproben entnommen. Des Weiteren wurde im Nahbereich ein frisch abgelegtes Kennzeichenpaar aufgefunden. Dieses stellte sich als entwendet heraus. Ein Tatzusammenhang zu einem vorherigen Diebstahl durch die Beteiligten kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

