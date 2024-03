Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Ueffeln: Falsche Polizeibeamte erbeuten eine fünfstellige Summe Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend klingelte gegen 17:45 Uhr im Ortsteil Ueffeln das Telefon einer 82-jährigen Bramscherin. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und teilte der Dame mit, dass ihre Tochter an einem tödlichen Verkehrsunfall beteiligt gewesen sei und man nun eine Kaution für die Tochter hinterlegen müsse, damit diese wieder frei gelassen wird. Die 82-Jährige reagierte jedoch nicht weiter auf die Forderung und beendete das Gespräch. Nur knapp fünf Minuten später kam es zu einem weiteren Schockanruf in Ueffeln. Unter gleicher Legende wurde eine 78-Jährige aufgefordert, eine Kaution zu bezahlen. Im weiteren Verlauf des Telefonats wies der angebliche Polizist die Bramscherin dazu an, sämtliches vorhandenes Bargeld in einen braunen Briefumschlag zu packen. Er werde sodann einen Kollegen zum Abholen des Geldes vorbeischicken. Die 78-Jährige folgte den Anweisungen des Anrufers und begab sich schließlich mit einer fünfstelligen Summe Bargeld zu einem vereinbarten Treffpunkt in der Straße "Am Gehnesch". Kurze Zeit später, um 18:45 Uhr, kam eine männliche Person aus Richtung Bramsche (mögliche vorherige Straßen: Voßstraße, Zum Steinbruch, Mühlenesch) fußläufig auf die Dame zu. Der Mann nahm das Bargeld wortlos an sich und rannte anschließend fluchtartig in Richtung Bramsche davon. Nach der Übergabe des Geldes kontaktierte die Geschädigte ihre Angehörigen und stellte den Betrug fest. Der unbekannte Abholer wurde wie folgt beschrieben:

- 30-35 Jahre alt - Markante dunkle Augenbrauen - Kurze schwarze Haare - Kein/wenig Bart - Schlank - ca. 170 cm groß - schwarzer Jogginganzug (darunter schwarzes Tshirt) - schwarze Schuhe

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht angetroffen werden. Die Polizei bittet daher darum, dass sich Personen, die Hinweise zu den Tätern oder zu einem möglichen Fluchtwagen geben können, unter 0541/327-3303 (tagsüber) oder unter 05461/94530 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell