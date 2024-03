Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Zwei Verletzte nach Unfall beim Abbiegen

Osnabrück (ots)

Am Montag gegen 13:40 Uhr befuhr ein 86-jähriger Mann aus Osnabrück mit seiner 84-jährigen Beifahrerin die Borsigstraße in Richtung der Straße In der Stroth. An der Kreuzung beabsichtigte der Mann mit seinem Mercedes nach links in Richtung der B68-Unterführung abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des LKW, der die Straße In der Stroth von links kommend in Richtung des Kreisverkehrs befuhr. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 33-jährige Fahrer des LKW blieb unverletzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

