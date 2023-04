Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern, entfernte sich ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstagmorgen gegen 10:30 Uhr in der Jettinger Straße von der Unfallstelle. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte der Unbekannte einen am Fahrbahnrand geparkten Seat, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand. In diesem Zusammenhang fiel einem Zeugen ein größerer Pkw mit breitem Anhänger auf, welcher ebenfalls die Jettinger Straße entlang fuhr. Ob dieser für den Unfall verantwortlich ist, ist bislang nicht geklärt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032/27080 oder per Mail unter herrenberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell