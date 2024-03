POL-OS: Hilter: Sachbeschädigungen im Südkreis- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am späten Mittwochnachmittag kam es in einer Tankstelle an der Bersenbrücker Straße zu einem versuchten Raub. Der Täter entkam ohne Beute, verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die Hinweise zu dem Räuber geben können. Insbesondere zwei Kinder (ca. 12-14 Jahre alt), die sich zur Tatzeit in der Tankstelle aufgehalten ...

