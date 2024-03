Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Tankstellenräuber entkam ohne Beute - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am späten Mittwochnachmittag kam es in einer Tankstelle an der Bersenbrücker Straße zu einem versuchten Raub. Der Täter entkam ohne Beute, verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die Hinweise zu dem Räuber geben können. Insbesondere zwei Kinder (ca. 12-14 Jahre alt), die sich zur Tatzeit in der Tankstelle aufgehalten haben sowie ein weiterer Kunde sind von großer Bedeutung für die weiteren Ermittlungen.

Gegen 18 Uhr betrat der Kriminelle die Räumlichkeiten der Tankstelle, die im hinteren Bereich an die Konrad-Adenauer-Straße grenzt. Der maskierte Mann forderte die 29-jährige Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen. Geistesgegenwärtig schubste die Angestellte den Räuber mehrfach nach hinten und schlug ihn so sprichwörtlich in die Flucht. Ohne Beute rannte der Täter in Richtung der nahegelegenen Schule davon und entkam. Trotz einer umfangreichen Nahbereichsfahndung wurde der Räuber nicht mehr angetroffen. Die Polizei ist nun auf die Hilfe von Zeugen angewiesen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können.

Zur Täterbeschreibung:

- ca. 1,90 bis 2,00 Meter groß - schlank

Bekleidung:

- blaue verwaschene Kapuzenjacke, ähnlich eines Hoodies, mit weiss-roten Applikationen auf Höhe der linken Brust bzw. Schulter. - dunkelblaue oder schwarze Hose - schwarze Handschuhe (eventuell Latexhandschuhe bzw. Einmalhandschuhe)

Maskierung:

Schwarze Sturmmaske, möglicherweise aus Fleecestoff

Hinweise werden von der Polizei aus Bersenbrück unter 05439/9690 entgegengenommen.

