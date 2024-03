Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Diebstahl aus Zigarettenautomat gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagabend (23.50 Uhr) und Samstagmorgen (9 Uhr) hat sich ein Unbekannter an einem Zigarettenautomaten in der Natruper Straße zu schaffen gemacht. Mit Bargeld und einer unbekannten Menge an Zigarettenschachteln machte sich der Täter anschließend aus dem Staub. Der Tatort befindet sich zwischen der Albrechtstraße und der Straße Am Natruper Steinbruch. Die Polizei bittet nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter 0541/327-2215 zu melden.

