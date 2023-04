Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Zahlreiche Ölspuren im Gemeindegebiet Kirchhundem halten Feuerwehr am Wochenende in Atem

Kirchhundem (ots)

Am Samstag gegen 16:00 Uhr wurde eine Ölspur im Ort Wirme gemeldet, die örtliche Einheit sowie der Gerätewagen Logistik vom Löschzug Kirchhundem wurden alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine größere Verunreinigung der Straße von Flape bis Brachthausen zu erkennen. Mit Hilfe eines Reinigungsunternehmens wurde die Verunreinigung beseitigt. Darauf folgten am Sonntag weitere Ölspuren. Zum einen wurde die Einheit Welschen Ennest gegen halb eins in die Kölner Straße zusammen mit dem Gerätewagen Logistik aus Kirchhundem alarmiert. Hier konnte mit einfachen Mitteln die Ölspur beseitigt werden. Nur eine Stunde später wurden der Rettungsleitstelle in Olpe weitere Ölspuren gemeldet. Zum einen im Bereich von Herrntrop bis nach Marmecke und zum anderen eine Ölspur in Rinsecke sowie von Oberhundem zum Panorama Park. Hierzu wurden die Einheiten aus Oberhundem, Kirchhundem und Selbecke alarmiert. Ebenfalls wurde aufgrund der Intensität ein Reinigungsunternehmen zur Beseitigung der Ölspuren hinzugezogen.

