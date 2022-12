Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Jahresdienstbesprechung Feuerwehr Kirchhundem /Große Ehrung für Mario Fuhlen/

Kirchhundem (ots)

Vergangenen Freitag fand die alljährliche Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem in der Schützenhalle in Hofolpe statt. Der Leiter der Feuerwehr Klaus Happe konnte zahlreiche Kameradinnen und Kameraden in der vollbesetzten Hofolper Schützenhalle recht herzlich begrüßen. Auch Bürgermeister Björn Jarosz, seine allgemeine Vertreterin Verena Gräbener, die Mitarbeiter des Ordnungsamtes sowie Kreisbrandmeister Christoph Lütticke waren der Einladung gefolgt. Musikalisch begleitet wurde der Abend durch den Feuerwehr Musikzug aus Brachthausen unter Leitung von Andreas Regeling. Nach der Begrüßung durch Klaus Happe folgten die Grußworte von Bürgermeister Jarosz sowie Kreisbrandmeister Lütticke. Beide dankten allen Kameradinnen und Kameraden für den unermütlichen Einsatz und wünschten allzeit eine gute Heimkehr nach den Einsätzen. Bürgermeister Jarosz verwies auf die durchgeführten und anstehenden Baumaßnahmen, die dringend notwendig sind. Klaus Happe folgte mit dem Jahresrückblick. Die Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem ist im Jahr 2022 bereits zu 210 Einsätzen gerufen worden. Im vergangenen Jahr waren es 133, demnach eine Steigerung von 56 % und das Jahr ist noch nicht zuenede! Ebenfalls verwies er auf die beiden neuen Konzepte, die im Jahr 2022 in Kraft gesetzt wurden. Zum einen ein Hygienekonzept und zum anderen ein Waldbrandkonzept. Auch er resümierte die durchgeführten Baumaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern sowie der neuen Atemschutzwerkstatt und dankte Bürgermeister Jarosz für die Unterstützung und Durchführung dieser Arbeiten. Im Jahr 2022 konnten drei neue Fahrzeuge in Dienst gestellt werden, dieses waren zum einen die beiden neuen Tanklöschfahrzeuge für die Einheiten Kirchhundem und Welschen Ennest sowie einem neuen Einsatzleitwagen für die Einheit Kirchhundem. Im Jahr 2022 konnten zwei neue Kinderfeuerwehrgruppen gegründet werden. Diese wurden in Brachthausen und Wirme gegründet. Happe resümierte dieses als das für ihn persönlich erfeulichste Ereignis 2022 und appelierte an alle anderen Einheiten sich mit dem Thema zu beschäftigen. Denn die Kinder und Jugendarbeit zahlt sich aus. Dieses konnte er auch in der Personalentwicklung berichten. Aktuell hat die Feuerwehr 549 Mitglieder (Vorjahr 514) davon 277 (Vorjahr 265) in der Einsatzabteilung, Jugendfeuerwehr 99 (Vorjahr 82), Kinderfeuerwehr 34 (Vorjahr 38), Musikzug 52 (Vorjahr 53), Unterstützungsabteilung 20 (Vorjahr 13) und Mitglieder der Ehrenabteilung 67 (Vorjahr 64) Es folgten Beförderungen und Ehrungen:

Freismuth Jaqueline Hofolpe Aufnahme in die Einsatzabteilung Banner Leon Hofolpe Aufnahme in die Einsatzabteilung Kujau Jens Musikzug Aufnahme in den Musikzug Reichling Niklaus Musikzug Aufnahme in den Musikzug Kujau Jens Musikzug Beförderung zum Feuerwehrmusiker nach Ablauf Probezeit Reichling Niklaus Musikzug Beförderung zum Feuerwehrmusiker nach Ablauf Probezeit Fuhlen Julia Wirme Beförderung zur Feuerwehrfrau nach Ablauf Probezeit Maag Emely Silberg Übernahme aus der JF in die Einsatzabteilung Patt Marcel Heinsberg Übernahme aus der JF in die Einsatzabteilung Dachs Life Alexander Hofolpe Übernahme aus der JF in die Einsatzabteilung Decker Lara Kirchhundem Übernahme aus der JF in die Einsatzabteilung Decker Luca Kirchhundem Übernahme aus der JF in die Einsatzabteilung Schulte Laurenz Heinsberg Übernahme aus der JF in die Einsatzabteilung Schwermer Aiden Heinsberg Übernahme aus der JF in die Einsatzabteilung Lauer Kevin Kirchhundem Übernahme aus der JF in die Einsatzabteilung

Hille Louis Kirchhundem Oberfeuerwehrmann Henrichs Tim Kirchhundem Oberfeuerwehrmann Kirchhoff Marco Heinsberg Oberfeuerwehrmann Schäfer Daniel Hofolpe Oberfeuerwehrmann Steilmann Tim Niklas Wirme Oberfeuerwehrmann Steckel Nicolas Heinsberg Oberfeuerwehrmann Pott Niklas Heinsberg Oberfeuerwehrmann Funke Leon Silberg Oberfeuerwehrmann Patt Paul Lennart Heinsberg Oberfeuerwehrmann Schwermer Johannes Heinsberg Oberfeuerwehrmann Ivo Marvin Wirme Oberfeuerwehrmann Funke David Silberg Oberfeuerwehrmann Hellental Victoria Musikzug Oberfeuerwehrmusikerin Gerwin Max Selbecke Hauptfeuerwehrmann Schulte Joshua Selbecke Hauptfeuerwehrmann Tigges Manuel Selbecke Hauptfeuerwehrmann Hermes Timo Musikzug Hauptfeuerwehrmusiker Zeppenfeld Luca Musikzug Hauptfeuerwehrmusiker Rieke Janis Brachthausen Unterbrandmeister Rieke Alexander Brachthausen Unterbrandmeister Hallschmied Maximiliam Hofolpe Unterbrandmeister Schreiter Felix Kirchhundem Unterbrandmeister Jaspers Peter Kirchhundem Unterbrandmeister Vente Julian Oberhundem Unterbrandmeister Aßmann Julius Selbecke Unterbrandmeister Dettenberg Michael Silberg Unterbrandmeister Fuhlen Mirco Wirme Unterbrandmeister Fischer Paul Oberhundem Unterbrandmeister Steckel Nicolas Heinsberg Unterbrandmeister Kirchhoff Macor Heinsberg Unterbrandmeister Tigges Antonius Selbecke Brandmeister Hofmeister Dominik Wirme Brandmeister Jaspers Alexander Wirme Brandmeister König Marivin Welschen Ennest Brandmeister Theis Dennis Hofolpe Oberbrandmeister Hatzfeld Marco Kirchhundem Hauptbrandmeister Brüggemann Benedikt Oberhundem Brandinspektor König Mario Kirchhundem Brandoberinspektor

Ehrung für

Pieper Carsten Wirme 25 Jahre Hofmann Martin Kirchhundem 25 Jahre Nath Michael Hofolpe 25 Jahre Eberts Bernd Brachthausen 25 Jahre Jaspers Mike Brachthausen 25 Jahre Jaspers Tobias Brachthausen 25 Jahre Kellermann Dieter Brachthausen 25 Jahre Sasse Armin Hofolpe 35 Jahre Regeling Andreas Musikzug 35 Jahre Kirsch Norberg Kirchhundem 50 Jahre Schwarz Walter Kirchhundem 50 Jahre Theis Stephan Kirchhundem 50 Jahre Schleime Heinrich Kirchhundem 50 Jahre Poggel Dieter Kirchhundem 50 Jahre Wagener Holger Kirchhundem 50 Jahre Corneli Werner Musikzug 60 Jahre Löcker Gerhard Heinsberg 60 Jahre Tigges Gerhard Kirchhundem 60 Jahre Picker Georg Kirchhundem 60 Jahre

Neben den Beförderungen und Ehrungen teilte Klaus Happe mit, dass es in der Führung der Einheit Wirme einen Wechsel gibt. Der langjährige Einheitsführer Thorsten Koletzky tauscht mit seinem Stellvertreter die Position. Demnach ernannte Happe Alexander Jaspers zum neuen Einheitsführer und Thorsten Koletzky zum stellv. Einheitsführer der Einheit Wirme. Desweitern bestellte der Bürgermeister Björn Jarosz den stellv. Leiter der Feuerwehr Kirchhundem Mario Fuhlen zu weiteren sechs Jahren als stellv. Leiter der Feuerwehr in der Gemeinde Kirchhundem. Für Mario Fuhlen ist es mittlerweile die drittte Amtszeit in dieser Funktion.

Die Veranstaltung war eigentlich schon beendet, da übernahm der Kreisbrandmeister Christoph Lütticke nochmal das Rednerpult und wünschte, dass Mario Fuhlen nochmals auf die Bühne kommt. Christoph Lütticke hatte eine große Überraschung dabei und hielt eine eindrucksvolle Laudatio über die Verdienste und Aktivitäten von Mario Fuhlen im Feuerwehrwesen. Neben dem Amt des stellv. Leiter der Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem bekleidet er seit mehreren Jahren das Amt des stellv. Kreisbrandmeisters im Kreis Olpe, seine Aktivitäten reichen weit über die Kreisgrenzen hinaus und Lütticke attestierte, dass Mario sich einen guten Namen innerhalb der Feuerwehr gemacht hat. Der Kreisbrandmeister hatte beim Deutschen Feuerwehrverband die hohe Auszeichnung "Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber" für Mario Fuhlen beantragt und zugesprochen bekommen. Er ehrte Ihn bei Standing Ovations der gesamten Halle. Mario Fuhlen zeigte sich sehr überrascht und freute sich über diese nicht alltäglich Auszeichnung.

