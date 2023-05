Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bedrohung und Beleidigung am Bahnhof

Grünstadt (ots)

Am 02.05.23, gegen 12.45 Uhr, kam es am Bahnhof in Grünstadt zu einer versuch-ten gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung, sowie Bedrohung. Ein bis dahin un-bekannter männlicher Täter beleidigte zunächst einen, auf seinen Bus wartenden Fahrgast am Bahnhof in Grünstadt. Als der Fahrgast nicht auf die Beleidigungen rea-gierte zerschlug der Unbekannte eine Weinflasche und versuchte den anderen Mann damit zu verletzen. Danach hätte der Unbekannte noch versucht den anderen Mann auf die Gleise zu stoßen. Da durch Zeugen Bilder des Unbekannten gefertigt wurden konnte dieser zeitnah durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt ermittelt werden. Die zwei Zeuginnen, welche die Tat beobachtet und Bilder des unbekannten Mannes gefertigt haben werden gebeten, sich bitte mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell